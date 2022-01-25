Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

В Оттаві ухвалили рішення евакуювати членів сімей співробітників канадського посольства в Україні, повідомили у вівторок у МЗС Канади.

"Через російське нарощування військової присутності та дестабілізуючих дій в Україні та біля неї ми ухвалили рішення тимчасово відкликати дітей співробітників канадського посольства віком до 18 років і членів сімей дипломатів", - ідеться в заяві відомства.

У МЗС Канади зазначили, що разом зі співробітниками посольства в Києві продовжать ретельно стежити за розвитком ситуації.

"Безпека канадців, нашого персоналу та їхніх сімей у дипмісіях за кордоном є нашим пріоритетом", - зазначається в заяві.

Раніше повідомлялося, що деякі західні країни вирішили вивести частину свого дипперсоналу з Києва. Зокрема, таке рішення прийняли Велика Британія, США і ФРН. У ЄС заявляли, що не бачать необхідності вдаватися до таких заходів.