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16:18 25.01.2022

ЄС передав ДБР мобільні лабораторії для експертів-криміналістів

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ЄС передав ДБР мобільні лабораторії для експертів-криміналістів

Європейський Союз передав Державному бюро розслідувань (ДБР) сім мобільних лабораторій для інспекторів-криміналістів вартістю EUR410 тис., повідомляє представництво ЄС в Україні.

У повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті представництва ЄС в Україні, зазначається, що завдяки обладнанню слідчі Бюро матимуть можливість ефективніше розслідувати злочини, вчинені посадовцями, суддями, правоохоронцями та військовими.

"Представництво ЄС в Україні разом із Консультативною місією ЄС в Україні підтримує реформи... Одним із основних механізмів надання цієї підтримки є флагманська програма ЄС "ПРАВО-Поліція", - сказав голова сектору демократизації та належного врядування Представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю.

За його словами, представництво ЄС сприяє реалізації реформ в Україні, надаючи технічні консультації, зокрема щодо структурних та законодавчих перетворень. "Також ми поставляємо спеціалізоване обладнання, програмне забезпечення, лабораторії для криміналістів, захисні костюми для вибухотехніків, транспортні засоби. Наша спільна ціль не змінилася - ми прямуємо разом і разом наближаємо Україну до Європейського Союзу", - зазначив він.

У повідомленні представництва ЄС зазначається, що завдяки цим пересувним лабораторіям слідчі всіх семи територіальних управлінь ДБР у Києві, Львові, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Хмельницькому ефективніше та професійніше виконуватимуть свої обов'язки.

"До травня 2022 року кожна мобільна лабораторія буде обладнана наборами для криміналістичного, хімічного, біологічного та балістичного аналізу, наборами для аналізу на наявність вибухових речовин та комплексного огляду транспортних засобів. Це допоможе ефективно проводити огляд місця злочину, збирати, зберігати та забезпечувати захист речових доказів", - йдеться у повідомленні.

"Наша ціль - надати ДБР більше можливостей ефективно збирати речові докази та сприяти стабільній роботі Бюро", - заявив заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау.

За його словами, якість речових доказів найчастіше має вирішальне значення для результатів розслідування.

"Ми продовжуватимемо ділитися передовим досвідом ЄС у сфері проведення досудових розслідувань, зокрема щодо огляду місця злочину, і впевнені, що завдяки цьому Бюро працюватиме на рівні міжнародних стандартів з відповідною високою якістю", - додав Весслау.

Теги: #дбр #криміналістика #єс
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