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14:01 25.01.2022

Прокуратура повідомила першому заступнику голови КМДА Поворознику про підозру у службовій недбалості

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Прокуратура повідомила першому заступнику голови КМДА Поворознику про підозру у службовій недбалості

Київська міська прокуратура у вівторок, 25 січня, повідомила першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, підписання Поворозником розпорядження, яким скасовувалося рішення щодо надання в постійне користування апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) ділянки на вул. Щусєва у Києві завдало держоргану збитків на суму близько 48 млн грн.

"Під час погодження проєкту розпорядження юридичне управління апарату КМДА встановило його невідповідність законам України. Попри це, один із заступників голови КМДА незаконно підписав його", - зазначають у прокуратурі.

Також наголошується, що протиправність розпорядження, підписаного Поворозником, була встановлена судовими рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій.

Як повідомлялося, ділянку на вул. Щусєва біля станції метро "Сирець" у Києві у 2009 році було передано апарату РНБО України у постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі десять років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не було розпочато, а на ділянці утворилося стихійне звалище. У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою, після чого місто вивезло сміття, здійснило благоустрій території та облаштувало там сквер.

"РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", - зазначив мер Києва Віталій Кличко, який раніше повідомив про висунення Поворознику підозри.

Сам Поворозник зазначив, що йому не було роз'яснено суті підозри, і відповідно він вбачає у цьому порушення процесуальних прав.

"Крім політичних мотивів у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних злочинів. Земельна ділянка як була, так і залишилася в комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад, і її, власне, врятовано від забудови в районі станції метро "Сирець". На цьому місці на сьогодні розташований сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатися", – сказав Поворозник у коментарі журналістам у вівторок.

Теги: #поворозник #кмда #прокуратура #рнбо
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