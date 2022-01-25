Кулеба: Рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств з України є передчасним

Рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств з України є передчасним, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми абсолютно переконані, що наразі рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств є передчасним. Для цього зараз немає об'єктивних, реальних умов. Я аж ніяк не хочу применшити ситуацію, рівень загрози, рівень перспектив її розвитку, але все має робитися вчасно та продумано, і тому я за те, щоб ми мали чесну позицію", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

За його словами, лише 4 посольства заявили, що вони з міркувань безпеки розпочинають евакуацію членів сімей дипломатів. Також глава МЗС наголосив, що 129 дипломатичних представництв в Україні, зокрема консульства, що перебувають в областях України, які безпосередньо межують із РФ, не проводять евакуацію.

Також Кулеба додав, що це рішення не матиме негативного впливу на функціонування посольств в Україні, на їхню здатність виконувати покладені на них функції.

"Вони продовжать працювати над тим, щоб підтримувати Україну та розвивати двосторонні відносини", - зазначив міністр.