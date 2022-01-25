Події

07:13 25.01.2022

Головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ

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Головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ, повідомляє сайт урядового порталу.

"Україна має стати ще сильнішою, забезпечити подальший розвиток, реалізацію реформ, зміцнення збройних сил, а також курс до ЄС і НАТО", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок увечері.

За його словами, це головні напрями, над якими уряд працює і продовжить працювати й надалі.

Прем'єр-міністр заявив, що українським завданням є гарантування зростання країни через впевненість, стабільну роботу економіки та підприємств. "Оскільки розвинена, економічно сильна Україна, яка виконує свої соціальні зобов'язання, насправді є найбільшим страхом нашого ворога", - зазначив Шмигаль.

 

 

 

Теги: #реалізація #реформи #шмигаль
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