Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Німеччина поповнила список країн, які сповістили про наміри евакуювати з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей, ставши четвертою після США, Великої Британії та Австралії.

"Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина. Інші держави, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку", - йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, оприлюдненому у понеділок увечері.

У відомстві наголосили на важливості того, що такої позиції дотримуються і країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, що межують з РФ.

"Висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це – справжній прояв солідарності з Україною. Наразі дуже важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі для посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави", - заявили у МЗС України.

Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, зазначили у відомстві.

Раніше в понеділок секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що три посольства іноземних держав в Україні – США, Великої Британії і Австралії – запропонували своїм співробітникам виїхати з країни, тоді як посольства 49 інших країн не повідомляли про подібні плани. Він також наголосив, що повідомлення про масовий виїзд співробітників російських дипломатичних установ з України були дезінформацією.