Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони
Міністр оборони Олексій Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони.
"На сьогодні Збройні сили готові до виконання завдань, відбувається планова робота", - сказав він за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.
За його словами, нині триває обговорення можливого додаткового фінансування для Сил територіальної оборони.
"Можливо, ми звернемося до українського парламенту з необхідністю внесення змін до державного бюджету, якщо розумітимемо, що потребуватимемо такого додаткового фінансування", - заявив Резніков.
За його словами, на сьогодні вже сформовано командування Сил територіальної оборони, чотири регіональних управління та необхідну кількість батальйонів у режимі мирного часу, а також буде сформовано 25 бригад.
"На сьогодні всі прикордонні області, де перебувають Сили територіальної оборони, що розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовано на 70%, що абсолютно дає їм змогу виконувати поставлені завдання", - додав Міністр оборони.
Резніков також наголосив, що ці підрозділи забезпечені і боєприпасами, і зброєю.