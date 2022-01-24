Міністр оборони Олексій Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони.

"На сьогодні Збройні сили готові до виконання завдань, відбувається планова робота", - сказав він за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

За його словами, нині триває обговорення можливого додаткового фінансування для Сил територіальної оборони.

"Можливо, ми звернемося до українського парламенту з необхідністю внесення змін до державного бюджету, якщо розумітимемо, що потребуватимемо такого додаткового фінансування", - заявив Резніков.

За його словами, на сьогодні вже сформовано командування Сил територіальної оборони, чотири регіональних управління та необхідну кількість батальйонів у режимі мирного часу, а також буде сформовано 25 бригад.

"На сьогодні всі прикордонні області, де перебувають Сили територіальної оборони, що розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовано на 70%, що абсолютно дає їм змогу виконувати поставлені завдання", - додав Міністр оборони.

Резніков також наголосив, що ці підрозділи забезпечені і боєприпасами, і зброєю.