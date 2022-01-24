Резніков: Добровольчі формування розгортатимуть у маленьких населених пунктах за необхідності

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що добровольчі формування розгортатимуть у разі потреби для охорони об'єктів критичної інфраструктури у маленьких населених пунктах країни.

"Добровольчі формування розгортатимуть за поданням командувача Сил територіальної оборони за рішенням головнокомандувача Збройних сил України в маленьких населених пунктах, селищах у разі потреби", - сказав Резніков за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

За його словами, комплектуватимуть їх із місцевих жителів, які мають мисливську зброю, і в разі потреби, щоб вони могли забезпечити завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони перебувають на території цього населеного пункту.