Події

19:55 24.01.2022

Резніков: Добровольчі формування розгортатимуть у маленьких населених пунктах за необхідності

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Резніков: Добровольчі формування розгортатимуть у маленьких населених пунктах за необхідності

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що добровольчі формування розгортатимуть у разі потреби для охорони об'єктів критичної інфраструктури у маленьких населених пунктах країни.

"Добровольчі формування розгортатимуть за поданням командувача Сил територіальної оборони за рішенням головнокомандувача Збройних сил України в маленьких населених пунктах, селищах у разі потреби", - сказав Резніков за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

За його словами, комплектуватимуть їх із місцевих жителів, які мають мисливську зброю, і в разі потреби, щоб вони могли забезпечити завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони перебувають на території цього населеного пункту.

Теги: #добровольці #міноборони
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