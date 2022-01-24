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19:12 24.01.2022

НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

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НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

НАТО наразі не ухвалило рішення щодо виведення свого персоналу з Києва, альянс обмінюється інформацією із союзниками та партнерами, заявив у понеділок на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Такі рішення (про евакуацію своїх громадян - ІФ) мають ухвалюватися на національному рівні. Ми обмінюємося інформацією серед союзників із НАТО, ми також ділимося інформацією з нашими партнерами - Фінляндією та Швецією", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо можливого виведення персоналу НАТО і союзниками з альянсу.

"Персонал НАТО є в Києві, у нас там працюють два офіси. Ми уважно оцінюємо і слідкуємо за ситуацією, але поки що не ухвалювали жодних рішень про вивезення цих людей", - додав Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростаючою загрозою від Росії". Скорочення свого персоналу в Україні здійснюють і США, в ЄС поки що не планують таких заходів.

Теги: #персонал #україна #нато
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