НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

Російські війська, які прямують до Білорусі, становлять загрозу для Литви, тому НАТО реагуватиме на ситуацію, відправляючи до республіки відповідні контингенти, заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Йдеться про додаткові потужності, все в структурі НАТО планується, певні плани і час реакції передбачені і для Литви. Але все змінюється залежно від оцінки ситуації в нашому регіоні. Ви самі розумієте, що будь-яка зміна ситуації в районі українського кордону, будь-який, навіть найменший конфлікт, зрозуміло, акумулює серйозну реакцію та потужності НАТО у нашому регіоні", - сказав Анушаускас у понеділок журналістам, його слова наводить агентство BNS.

Міністр також заявив, що Росія перекинула до Білорусі щонайменше втричі більше збройних сил, ніж під час навчань "Захід" восени, в яких брали участь приблизно 200 тис. військовослужбовців.

"Ці сили, які наразі вирушають, утричі-вчетверо більші. Ми тут, у Литві, у різних форматах обговорюємо ситуацію, яка складається, яким може бути реагування, які у нас плани", - сказав Анушаускас.

За його словами, Литва розглядає свої можливості реагувати на ситуацію разом із партнерами з НАТО, однак якою точно буде реакція, залежить від типу сил, які Росія розташовує.

"Ніхто не може сказати (чи буде війна - BNS), я гадаю, в цьому випадку рішення ухвалює усе-таки Кремль, тому що ініціатива на їхньому боці. Жодна держава Східної Європи, яка стала членом НАТО, не погрожувала і не погрожує сусіднім державам. Чесно кажучи, Росія, навпаки, нарощує військову присутність у нашому регіоні", - сказав міністр.

14 січня Міноборони РФ оголосило про початок раптової перевірки військ Східного військового округу з перекиданням низки частин та підрозділів на віддалені полігони.

19 січня Міноборони РФ повідомило, що до Білорусі на навчання зі штатною технікою та озброєнням прибули перші підрозділи Східного військового округу. У той день Міноборони Росії показало відеокадри прибуття до Білорусі російських військових. На відео було показано російський залізничний ешелон з автомобільною технікою, а також бронетехнікою, зокрема бронетранспортерами та бойовими машинами піхоти, та військовослужбовців із нашивками мотострілецької бригади із Забайкалля.

20 січня Міноборони Білорусі розповсюдило фотографії прибуття на навчання підрозділу російських морських піхотинців та бойової техніки.

21 січня Міноборони РФ повідомило про початок перекидання з Далекого Сходу на навчання до Білорусі систем протиповітряної оборони (ППО) дальньої дії С-400 "Тріумф".

21 січня начальник Головного управління бойової підготовки білоруської армії генерал-майор Андрій Некрашевич повідомив, що у спільних навчаннях "Союзна рішучість-2022" візьмуть участь майже всі Збройні сили Білорусі, а також частини Східного військового округу, Повітряно-космічних сил та Повітряно-десантних військ Росії. За його даними, поблизу кордонів Білорусі зосереджено декілька військових угруповань чисельністю до 30 тис. осіб із великою кількістю авіації та важкої техніки.