Події

13:53 24.01.2022

МЗС ФРН дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України

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МЗС ФРН дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення дозволити родичам співробітників диппредставництв в Україні залишити країну в разі, якщо вони цього хочуть, повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер.

"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітників німецьких організацій в Україні, наприклад Інституту Гете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду", - сказав Бургер у понеділок журналістам.

За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини оплатить квитки.

Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.

Теги: #фрн #дипломати
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