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08:38 24.01.2022

В Україні за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 430 людей, 67 померли

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В Україні за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 430 людей, 67 померли

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 12 915 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 2 430 осіб, 67 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 січня в Україні: зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224); 22 541 особа була вакцинована проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 осіб, додаткову дозу отримали 87 осіб, бустерну дозу – 5 339 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 836 осіб; летальних випадків – 67; одужало – 2 430 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання СOVID-19, 22 січня – 22 473 нові випадки захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання СOVID-19, 19 січня за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання СOVID-19, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання СOVID-19, 17 січня – 5 072 нові випадки захворювання СOVID-19 .

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 870 370 осіб; одужало – 3 585 338 осіб; летальних випадків - 99 282.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 осіб, з них отримали першу дозу – 15 164 116 осіб, отримали дві дози – 14 466 084 особи, отримали додаткову дозу – 13 108 осіб, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

 

 

 

Теги: #коронавірус #ситуація #україна
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