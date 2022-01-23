В Україні очікується прохолодна погода, місцями сніг та поривчастий вітер

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме прохолодна повітряна маса і атмосферний фронт у південно-східній частині країни.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 24 січня, у південних, східних та більшості центральних областей сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с; на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу; в Карпатах та на Закарпатті вночі 14-19°, вдень 7-12° морозу.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів; температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 24 січня найвища температура вдень (+8,6°) була в 2021 році, найнижча - вночі (-27,1°) в 1892 році.

У вівторок, 25 січня, у східних, вночі в південних, місцями і центральних, вдень – у західних областях невеликий сніг, на решті територій без опадів.

Температура повітря в південній та східній частинах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 9-14°, в Карпатському регіоні 15-20° морозу, вдень 4-9°, в західних областях 0-5° морозу. Вітер західний, 5-10 м/с. на дорогах ожеледиця.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.