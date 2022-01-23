У Лондоні вважають малоймовірною можливість відправки військових на кордон України

У Лондоні заявляють про готовність Великої Британії підтримувати Україну, проте вважають вкрай малоймовірною можливість відправки своїх військових на кордон у разі передбачуваного російського вторгнення, повідомляє в неділю канал Sky News.

"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але можу сказати, що ми готові і беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців", - заявив віце-прем'єр Домінік Рааб, відповідаючи на запитання, чи відправить Британія своїх військових в Україну, якщо Росія здійснить вторгнення на її територію.

Рааб додав, що Британія буде підтримувати Україну разом з міжнародним співтовариством і союзниками по НАТО на Заході.

"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує рушити далі і вторгнутися або встановити маріонетковий режим", - сказав британський політик.

У ніч на неділю британські ЗМІ опублікували інформацію про те, що в Лондоні запідозрили Москву в прагненні привести до влади в Україні лояльне до РФ керівництво.