Події

07:58 23.01.2022

Лондон запідозрив Москву у прагненні привести до влади в Україні лояльне до РФ керівництво

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Лондон запідозрив Москву у прагненні привести до влади в Україні лояльне до РФ керівництво

МЗС Великої Британії стверджує, що отримало інформацію, що вказує на прагнення РФ привести до влади в Україні керівників, які лояльно ставляться до Москви.

"У нас є інформація, згідно з якою російська влада прагне привести до влади в Києві проросійського лідера. Ця робота ведеться в той час, як РФ роздумує, чи потрібно їй напасти й окупувати Україну", - йдеться у повідомленні британського зовнішньополітичного відомства, поширеному в ніч на неділю.

"Як потенційний кандидат на цю роль розглядається колишній український депутат Євген Мураєв", - наголошується в ньому.

Згідно з твердженнями Лондона, розвідслужби РФ нібито підтримують контакти з багатьма колишніми українськими політиками, такими, як колишній перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, колишній перший віцепрем'єр Андрій Клюєв, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимир Сівкович, колишній прем'єр Микола Азаров".

"Деякі з цих людей контактують із співробітниками російських спецслужб, які зараз беруть участь у плануванні атаки на Україну".

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, як зазначається у повідомленні, закликала РФ до деескалації та дипломатії для вирішення проблем, пов'язаних із Україною.

 

 

Теги: #британія #критика #росія #україна
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