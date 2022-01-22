Події

20:16 22.01.2022

Рекорди захворюваності на COVID-19 четвертий день поспіль фіксуються в Естонії

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Рекорди захворюваності на COVID-19 четвертий день поспіль фіксуються в Естонії

У країнах Балтії за добу виявлено 16 307 нових випадків коронавірусу, що лише на 623 випадки менше за зареєстрований напередодні добовий приріст.

Естонія четвертий день поспіль встановлює рекорди добової захворюваності на коронавірус: 4 783 випадки інфікування COVID-19, повідомив у суботу департамент здоров'я. Четверо хворих померли.

Загальна кількість заражених коронавірусом досягла 287 757, кількість жертв пандемії зросла до 2 003. Кумулятивна захворюваність на COVID-19 в Естонії за 14 днів становить 2 748 випадків на 100 тис. осіб. Двома дозами вакциновано 62,1% жителів.

У Латвії за добу виявлено 5 789 нових випадків коронавірусу, ще 11 заражених померли, пише агентство BNS з посиланням на дані центру профілактики та контролю захворювань. У суботу зареєстровано на 183 випадки менше, ніж у п'ятницю. З початку пандемії коронавірус підтверджено у 330 788 жителів Латвії, померли 4 793 пацієнти з коронавірусом.

14-денний кумулятивний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. жителів Латвії збільшився до 2321,3. За даними центру, в Латвії за останні два тижні найбільше хворих у віці від 10 до 19 років – 9 649. Серед повнолітніх жителів Латвії вакцинацію від COVID-19 завершили близько 80%.

У Литві за добу підтверджено 5 735 нових випадків коронавірусу, від цієї хвороби померли ще 17 людей, пише портал Delfi.ru з посиланням на департамент статистики. У суботу зареєстровано на 743 випадки менше, ніж у п'ятницю.

За 14 днів середній рівень захворюваності на COVID-19 на 100 тис. жителів зріс до 2204,2. Загалом у Литві COVID-19 захворіло майже 601,6 тис. осіб, від цієї хвороби померло приблизно 7,7 тис. осіб.

 

 

Теги: #статистика #балтія #коронавірус
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