У Дніпрі в офісній будівлі мережі АТБ виникла велика пожежа

У м. Дніпро вдень у дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі "АТБ", на першому поверсі ресторану "Пальміра", виникла пожежа з поширенням з 1-го до 7-го поверху, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"22 січня о 14:15 у Дніпрі в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану "Пальміра", виникла пожежа з поширенням з 1-го до 7-го поверху. Станом на 15:00 було встановлено, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев'ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з поширенням пожежі в офісне приміщення на 4-му поверсі", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 45 осіб та 11 од. техніки.