Міноборони направило на погодження МВС, СБУ та СЗР нову редакцію наказу про військовий облік жінок

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок і направило його на погодження до Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки (СБУ) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР), повідомив сайт Міноборони.

Зокрема, у новому наказі "Про затвердження переліку спеціальностей та /або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями" визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше йшлося про 35 фахових напрямів, що об‘єднували понад 200 спеціальностей.

"Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі", - цитує пресслужба Міноборони слова міністра Олексія Резнікова.

Як повідомляється, переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту. Остаточний список затвердять після отримання погоджень з інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього списку.

"Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущено - наголосив Резніков.

Також глава Міноборони пояснив застосування штрафів щодо жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом від 11 жовтня 2021 року.

"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими", - наголосив Резніков.