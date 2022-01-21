У Борисполі в суботу обмежать рух транспорту через пробіг до Дня Соборності

У зв'язку з проведенням спортивного заходу "Пробіг Соборності" з нагоди Дня Соборності України в Борисполі в суботу буде обмежено рух транспортних засобів, повідомляє пресслужба поліції Київської області в п'ятницю.

"22 січня 2022 року з 8:00 до 12:00 – (буде обмежено – ІФ) заїзд та виїзд на вулицю та з вулиці Соборної: від вул. Київський Шлях до вул. Френкеля", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також закликають водіїв "із розумінням поставитись до тимчасових обмежень та заздалегідь спланувати свій маршрут".