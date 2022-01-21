В Україні за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 20 156 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 20 січня в Україні: зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 2464, медпрацівників - 429); 86 146 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 осіб, другу дозу - 34 905 осіб, додаткову дозу отримали 736 осіб, бустерну дозу - 21 255 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 226 осіб; летальних наслідків - 150, одужали - 4 486 осіб", - ідеться у повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 січня на добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СOVID-19, 18 січня на добу виявили 8 558 нових випадків захворювання на СOVID-19, 17 січня на добу виявили 5 072 нових випадки захворювання на СOVID-19, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання на СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 819 538 осіб; одужали - 3 576 268 осіб; летальних наслідків - 98 993.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 особу, з них отримали першу дозу - 15 109 349 осіб, отримали дві дози - 14 410 730 осіб, отримали додаткову дозу - 11 941 особа, бустерну дозу - 167 360 осіб. Загалом проведено 29 699 380 щеплень.