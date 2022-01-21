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08:11 21.01.2022

Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

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Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Два дивізіони систем протиповітряної оборони (ППО) дальньої дії С-400 "Тріумф" направлені залізницею з Далекого Сходу на навчання до Білорусі, повідомили у п'ятницю в Міноборони РФ.

"Два дивізіони зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, здійснили марш на станцію завантаження в Хабаровському краї, де виконали навантаження техніки на залізничні платформи", - йдеться в повідомленні.

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони республіки Білорусь", - заявили в Міноборони РФ.

"Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські військовослужбовці проведуть обладнання та маскування пускових позицій, технічне обслуговування та заступлять на навчальне бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії", - повідомили у військовому відомстві РФ.

Міноборони РФ поширило відеокадри навантаження техніки ППО на залізничний ешелон у Хабаровському краї.

До базового складу системи С-400 крім зенітних ракет входять пункт управління, радіолокаційні засоби, пускові установки, комплекс технічного забезпечення.

Міноборони Росії повідомляло про плани направити на навчання до Білорусі 12 винищувачі Су-35 та дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С".

 

 

Теги: #перекидання #росія #ппо #білорусь
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