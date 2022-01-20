Події

22:17 20.01.2022

США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги

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США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги

Вашингтон останнім часом надав найбільшу допомогу Україні, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії, зокрема й оборонні системи", - заявила Джен Псакі на пресконференції у четвер.

Минулого тижня телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці грудня минулого року без зайвого розголосу санкціонувала виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі $200 млн.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога
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