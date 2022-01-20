Події

16:48 20.01.2022

Боррель і глава МЗС Канади вважають реальною російську загрозу Україні

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Високий представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що розділяє з главою МЗС Канади Мелані Жолі занепокоєння "провокаціями та нарощуванням Росією військової потужності на кордоні з Україною".

"Ми знову закликаємо Росію до деескалації ситуації. Ми рівною мірою відкидаємо спроби Росії підірвати фундаментальні принципи європейської безпеки та спробувати перевизначити механізми безпеки й відновити застарілі сфери впливу в Європі", - сказав глава дипломатії ЄС на прес-конференції в четвер у Брюсселі після переговорів із канадським міністром закордонних справ.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що "на українському кордоні існує велика загроза, й ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози".

"Ми розглядаємо це зосередження військ на кордоні з Україною як щось, що є загрозою і може виявитися великою небезпекою, і ми працюємо разом із союзниками, щоб бути готовими дати відповідь, яка дуже дорого коштуватиме Росії, якщо станеться якась агресія проти України", - додав Боррель.

У свою чергу глава МЗС Канади заявила: "Загроза Україні з російського боку реальна, що стосується нового вторгнення в Україну".

Тому, пояснила вона, її мета нині - підтримувати контакти з європейськими колегами. При цьому Жолі наголосила на важливій ролі продовження дипломатичних переговорів.

Теги: #жолі #єс #канада #боррель #агресія_рф
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