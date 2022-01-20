В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і поривчастий вітер

Найближчої доби атмосферні фронти, що переміщуються з заходу Європи, принесуть на більшість територій України невеликий сніг і посилення вітру.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 21 січня, в Україні невеликий сніг, тільки в південних областях удень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, уночі в західних і східних областях, удень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в східних і Закарпатській областях 4-9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 9-14° морозу.

У Києві в п'ятницю невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 січня найвища температура вдень (+9,5°) була в 2007 році, найнижча вночі (-28,1°) в 1907 році.

У суботу, 22 січня, в західних, північних і подекуди в центральних областях невеликий сніг, на решті територій без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 9-14° морозу.

У Києві в суботу невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.