Події

11:43 20.01.2022

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

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У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання, заняття онлайн запроваджують на два тижні, повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

"Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19", - йдеться в повідомленні у Facebook.

 

Теги: #карантин #школи #чернівецька_область #коронавірус
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