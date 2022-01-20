Події

07:30 20.01.2022

Країни Балтії просять держдеп США дозволити їм передання американської зброї Україні

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Країни Балтії просять держдеп США дозволити їм передання американської зброї Україні

Естонія, Литва та Латвія звернулися до держдепартаменту США з проханням схвалити передачу ними частини наявної у них зброї американського виробництва Україні, повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

Отримання дозволу на передачу зброї американського виробництва потребує правил експортного контролю США.

За повідомленнями джерел, запит містить постачання Україні протитанкових засобів і ракет класу "земля-повітря".

Видання зазначає, що процес розгляду держдепом цього питання "може зайняти місяці, і зараз проходить через бюрократичні процедури у Вашингтоні". Водночас американські чиновники попереджають про можливе вторгнення Росії в Україну вже найближчим часом.

"Зараз ми знаходимося на етапі, коли Росія може будь-якої миті почати атаку на Україну", - заявила журналістам раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Представник держдепартаменту напередодні на брифінгу заявила, що Росія під виглядом військових навчань розміщує війська на території Білорусі, що загрожує "ударом по Україні з півночі".

У цих умовах сенатор-республіканець Джим Ріш сказав газеті, що він сподівається на швидке надання держдепом відповідних ліцензій.

"Ми не можемо дозволити бюрократії та статус-кво заважати нам робити те, що ми повинні, щоб дати українцям те, що їм потрібне для самозахисту", - заявив він.

За його словами, "враховуючи терміновість ситуації, адміністрація Байдена має знайти в собі політичну волю та з'ясувати, як працювати швидше".

Три країни Балтії одночасно запросили розмістити на їхніх теренах додаткові сили НАТО, пише Politico.

 

 

Теги: #сша #балтія #україна #зброя
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