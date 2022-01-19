На сайті Кабміну оприлюднено постанову про затвердження положення про формування підрозділів тероборони в громадах

На сайті Кабінету міністрів оприлюднено постанови № 1449 від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад.

"Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил та уповноважених представників органу для місцевого самоврядування відповідної територіальної громади", - йдеться у положенні.

У ньому уточнюється, що членом добровольчого формування громади може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування. Зазначений громадянин має пройти медичний, професійний та психологічний добір (перевірку), а також укласти контракт добровольця територіальної оборони.

Крім зазначеної постанови уряду, на сайті Кабміну також оприлюднено постанови про затвердження порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця знаходження або місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан (№1450), про затвердження Порядку відшкодування збитків у зв'язку із затриманням, арештом або засудженням незаконними органами або формуваннями, утвореними на тимчасово окупованих територіях України, або органами або формуваннями країни, яка здійснює збройну агресію проти України, особам, залученим до конфіденційної співпраці з Силами спеціальних операцій Збройних сил України (№1451), про затвердження порядку надання статусу бойових дій залученим до конфіденційної співпраці особам, які брали участь у виконанні завдань руху опору на тимчасово окупованій території України, у районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії або на інших територіях, де в період виконання зазначених завдань велися військові (бойові) дії (№1452).