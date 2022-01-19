Суд дозволив затримання обвинуваченого у справі про тортури у донецькій в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражникова

Оболонський районний суд Києва дозволив затримання та оголошення в міжнародний розшук обвинуваченого у справі про тортури в донецькій в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражникова, який зараз перебуває у Франції, повідомив колишній в'язень в'язниці, журналіст Станіслав Асєєв.

"Задоволено клопотання прокурора про затримання обвинуваченого (Бражникова – ІФ) з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу та задоволено клопотання прокурора про міжнародний розшук обвинуваченого. Судовий розгляд зупинено", - написав Асєєв на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що термін дії дозволу на затримання діятиме до 1 травня 2022 року.

Як повідомляє українське видання "Грати", під час судового засідання у Києві з обвинувачення Бражникова йому було відмовлено у проханні брати участь у процесі за допомогою відеоконференції з французького суду. При цьому Україна вимагатиме екстрадиції обвинуваченого із Франції.

Як раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив Станіслав Асєєв, Бражников з квітня 2017 року до грудня 2019 року співпрацював з "адміністрацією" "Ізоляції" та брав участь у тортурах над ув'язненими.

29 грудня 2019 року у рамках обміну ув'язненими він повернувся до України. Проте пізніше СБУ висунула Бражникову підозру у жорстокому поводженні з цивільними та військовими, а також участі у незаконних формуваннях. Сам він обвинувачення заперечував, наголосивши на тому, що був в "Ізоляції" таким самим потерпілим, як і інші в'язні.

За словами Асєєва, суд (на Донеччині, де його спочатку мали судити – ІФ) не прийняв щодо обвинуваченого жодних запобіжних заходів, віддавши закордонний паспорт, після чого Бражников виїхав з країни.

Пізніше Верховний суд України ухвалив перенесення розгляду справи про катування в "Ізоляції" до Києва.

Нині Бражников перебуває у Франції, де попросив політичного притулку.