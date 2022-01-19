Глави МЗС Німеччини, Франції та США в четвер зустрінуться в Берліні
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у четвер у Берліні приймає своїх колег із Франції, США та Великої Британії, повідомляє прес-служба МЗС.
"Глава МЗС Анналена Бербок завтра в першій половині дня зустрінеться в МЗС для переговорів із колегами з Франції Жан-Івом ле Дріаном і США Ентоні Блінкеном, а також із заступником міністра закордонних справ Сполученого Королівства Джеймсом Клеверлі", - повідомляє відомство.
Після зустрічі заплановано двосторонні переговори Бербок і Блінкена, а потім відбудеться пресконференція.