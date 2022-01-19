Вирок для судді броварського райсуду залишили без змін

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок судді Броварського міського районного суду, яку засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"18 січня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок суду першої інстанції, яким суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Г. Білик засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, суддю визнано винною в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення рішення про повернення вилученого майна у рамках справи про адміністративне правопорушення, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наголошується, що суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скарги адвокатів.

"Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців", - додали у САП.