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07:53 19.01.2022

ЄК висунула ініціативи щодо підтримки ВНЗ і співробітництва в галузі вищої освіти

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ЄК висунула ініціативи щодо підтримки ВНЗ і співробітництва в галузі вищої освіти

Єврокомісія (ЄК) оголосила дві нові ініціативи: європейську стратегію для університетів та пропозицію ЄК для рекомендації Ради ЄС щодо "наведення мостів" з метою ефективної співпраці у галузі вищої освіти.

"Європейські університети як центри передового досвіду та інклюзивності є одночасно умовою та основою нашого європейського способу життя. Вони підтримують відкрите, демократичне та справедливе суспільство, а також стале зростання, підприємництво, інтеграцію та зайнятість", - заявив заступник голови ЄК Маргарітіс Схінас, який відповідає за просування європейського способу життя.

За його словами, за допомогою цих пропозицій Єврокомісія прагне "вивести транснаціональну співпрацю у сфері вищої освіти на новий рівень".

У свою чергу член ЄК з наукових досліджень, освіти та молоді Марія Габріель зазначила, що "сьогоднішні пропозиції принесуть користь усьому сектору вищої освіти, насамперед нашим студентам".

"Ми готові об'єднати зусилля з державами-членами та вищими навчальними закладами в усій Європі. Разом ми можемо наблизити освіту, дослідження та інновації до служби на благо суспільства", - повідомила єврокомісар на пресконференції у Страсбурзі, де у вівторок засідала ЄК, як це відбувається під час пленарних сесій Європарламенту.

На пресконференції було наголошено, що сьогодні європейське суспільство як ніколи потребує внеску університетів та інших вищих навчальних закладів. Європа чекає вирішення серйозних проблем, таких як зміна клімату, цифрова трансформація та старіння населення, водночас, коли вона страждає від найбільшої за сторіччя глобальної кризи в галузі охорони здоров'я та її економічних наслідків.

"Університети та весь сектор вищої освіти займають унікальне становище на перетині освіти, досліджень та інновацій, у формуванні сталої та надійної економіки та у перетворенні Європейського союзу на більш екологічний, інклюзивний та цифровий", - сказано в комюніке Єврокомісії.

У країнах ЄС налічується близько 5 тис. вищих навчальних закладів, 17,5 млн студентів вузів, 1,35 млн викладачів та 1,17 млн дослідників, повідомляють у Брюсселі.

Стратегія, запропонована ЄК, спрямована на підтримку та надання всім університетам ЄС "можливості адаптуватися до умов, що змінюються, процвітати і робити свій внесок у стійкість і відновлення Європи після кризи".

Пропозиція про "наведення мостів" для ефективної європейської співпраці у галузі вищої освіти передбачає можливість для вищих навчальних закладів ЄС "співпрацювати більш тісно та глибше, щоб сприяти реалізації спільних транснаціональних освітніх програм і заходів, об'єднанню потенціалу та ресурсів або присудження спільних ступенів".

Реалізація цих планів має здійснюватися через кілька флагманських проектів, що включають розширення до середини 2024 року до 60 числа альянсів європейських університетів із більш ніж 500 вищими навчальними закладами з орієнтовним бюджетом освітньої програми Erasmus+ у розмірі 1,1 млрд євро на 2021-2027 роки; роботу над правовим статусом таких союзів; роботу над присудженням спільного європейського ступеня та розширенням ініціативи європейської студентської картки, доступної для всіх студентів в університетах ЄС до середини 2024 року.

 

 

Теги: #ініціативи #єс #освіта
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