Єрмак обговорив із главою МЗС Канади питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінювалися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації", - написав Єрмак у мікроблозі Тwitter у ніч на середу.

Також Єрмак повідомив, що вони обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямках двосторонньої взаємодії.

"Дякував Канаді за непохитну підтримку України", - додав глава Офісу президента.