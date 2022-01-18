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21:46 18.01.2022

Стефанішина: Подальше розширення співробітництва Україна-НАТО може значно посилити безпеку союзників

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Стефанішина: Подальше розширення співробітництва Україна-НАТО може значно посилити безпеку союзників

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила про важливість подальшого діалогу Україна-НАТО у ході зустрічі із призначеним головою представництва Карен Мактір, повідомила пресслужба Офісу віцепрем'єра.

"Наша спільна мета – використати всі можливі засоби для ефективної протидії загрозам безпеці в регіоні. Подальше розширення співпраці Україна-НАТО у цьому випадку може стати не лише ключем до зміцнення обороноздатності України, а й значно посилити безпеку союзників", – цитує пресслужба слова Стефанішиної.

Як зазначається, учасники обговорили шляхи посилення координації за умов зростання загроз безпеці.

Стефанішина зазначила, що Україна високо цінує підтримку НАТО, водночас наголосивши, що навіть в умовах серйозних безпекових загроз важливо не втрачати з фокусу уваги порядок денний, повязаний з реформам. У цьому контексті учасники зазначили важливість спільної комунікації виконання Річної національної програми.

Сторони також обговорили питання підготовки до майбутнього Саміту НАТО в Мадриді та важливості розробки Стратегічної концепції Альянсу, яка стане дорожньою картою НАТО на наступне десятиліття й визначить курс Альянсу з роботи з країнами-аспірантами.

 

 

 

Теги: #стефанішина #співпраця #нато
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