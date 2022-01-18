Події

20:42 18.01.2022

Зеленський обговорив із главою МЗС Канади безпекові питання

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Зеленський обговорив із главою МЗС Канади безпекові питання

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває з візитом в Україні, та обговорив із нею виклики безпеки України.

"Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності та незалежності України", - написав Зеленський у Twitter.

 

 

 

Теги: #президент #канада #безпека
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