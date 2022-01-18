На Чернігівщині в пожежі загинули чотири людини, зокрема три дитини

У с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинули чотири людини, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"18 січня о 18:35 до ДСНС надійшла інформація, що о 16:44 у с. Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули чотири особи, з них три дитини (2017-2018 р.н.). О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв., о 18:48 - ліквідовано", - зазначається в повідомленні в Telegram-каналі.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та контролювати справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів.