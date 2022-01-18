Події

16:36 18.01.2022

Ізраїль здійснив успішне випробування протиракет "Хец-3"

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Ізраїль здійснив успішне випробування протиракет "Хец-3"

В Ізраїлі у вівторок виконано успішне випробування з перехоплення повітряної цілі з використанням ракети "Хец-3", повідомила The Jerusalem Post.

Видання зазначає, що випробування відбулося за сприяння ізраїльського оборонного відомства, армії оборони Ізраїлю та Агентства протиракетної оборони США.

Під час випробування радарна система "Хец" зафіксувала ціль, дані було передано на пункт контролю, на якому після виконаного аналізу було складено план дій та здійснено пуск двох протиракет "Хец-3" по позаатмосферній цілі.

"Успіх цього випробування є наріжним каменем для оперативних можливостей Ізраїлю щодо самозахисту від наявних та зростаючих загроз у регіоні", - прокоментувало це випробування Міноборони Ізраїлю.

Глава Ізраїльської аерокосмічної індустрії Боаз Леві, у свою чергу, повідомив, що під час випробування системи було зібрано великий обсяг матеріалу, який допоможе розробкам технологій у майбутньому.

"І Ізраїль, і США продовжують висловлювати занепокоєння з приводу того, що, незважаючи на критику з боку міжнародної спільноти, Іран продовжує розробляти ядерну та ракетну програми", - зазначає The Jerusalem Post, наголошуючи на необхідності виконання таких випробувань.

Теги: #випробування #ізраїль #ппо
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