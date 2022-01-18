Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили масштабну VPN-мережу, яку використовували кіберзлочинці

Українські правоохоронці спільно зі співробітниками правоохоронних органів Німеччини, Канади, Нідерландів, Чеської Республіки, Франції, Угорщини, Латвії, Великої Британії та США, під керівництвом Європолу та Євроюсту знешкодили мережу VPN, яку використовували кіберзлочинці для атак вірусами-шифрувальниками, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок.

"Під час міжнародної операції правоохоронці отримали доступ до 15 серверів у 10 країнах, зокрема в Україні, на яких розміщувався VPN-сервіс. Цей сервіс пропонував послуги на основі технології OpenVPN та 2048-бітного шифрування для маскування IP-адрес та анонімності в інтернеті. Сервіс мав популярність серед кіберзлочинців", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що, зокрема, на території Німеччини встановлено понад 150 фактів зараження вірусом типу ransomware, який розповсюджувався з використанням цього VPN-сервісу. "Потерпілі сплатили хакерам приблизно EUR60 мільйонів викупу", - зазначають в ОГП.

Там додають, що за результатами операції інфраструктуру мережі, яку використовували в кіберзлочинах, заблоковано. Правоохоронці встановлюють причетних до атак вірусами-шифрувальниками з використанням заблокованого сервісу.