Генпрокурор: протидія постачанню комплектуючих до РФ - виклик для всього світу

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Співпраця в боротьбі з кібертероризмом, міжнародна правова допомога та протидія постачанню до РФ різних комплектуючих компонентів, які країна-агресор використовує для виробництва зброї, є пріоритетами роботи Офісу генерального прокурора та Федерального бюро розслідувань США, зазначає генпрокурор Руслан Кравченко.

"Провів важливу зустріч із новопризначеним аташе з правових питань від Федерального бюро розслідувань США Джеймі Волкертом. Він замінить на цій посаді великого друга України Джона Кʼяппоне", - написав Кравченко в телеграм-каналі у вівторок.

Він висловив переконання в тому, що подальша співпраця Офісу генпрокурора та ФБР тільки посилюватиметься.

"Приємно усвідомлювати, що підтримка України з боку наших партнерів відчутна не тільки на політико-дипломатичному та військовому рівні. Джеймі Волкерт розповів, що його дружина з перших днів повномасштабного вторгнення збирала волонтерську і гуманітарну допомогу, підтримувала українців, які були змушені тікати від війни", - поділився генпрокурор.

Він поінформував, що на зустрічі обговорили поточні напрямки роботи і визначили подальші пріоритети. "Співпраця в боротьбі з кібертероризмом, двостороння міжнародна правова допомога, протидія постачанню до росії різних комплектуючих компонентів, які країна-агресор використовує для виробництва зброї", - уточнив ці пріоритети Кравченко.

Генпрокурор додав: "Враховуючи останні події - зухвале порушення російськими БпЛА повітряних кордонів Європейського Союзу, загроза агресії з боку рф вже напряму стосується не тільки України", - наголосив він.