Кіберзлочинці атакують пенсіонерів: як розпізнати шахрайську схему?

Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Андрієм Пархоменком було повідомлено та наголошено на тому, що зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити «офіційну анкету» на підконтрольних сайтах.

Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення є фейковими! Вони не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення громадян в оману.

Як працює шахрайська схема?

Зловмисники публікують оголошення з гучними заголовками та посиланням на підроблений сайт, стилізований під офіційний ресурс. Аферисти закликають пенсіонерів терміново заповнити анкету, використовуючи методи соціальної інженерії. У результаті громадяни, не підозрюючи обману, вводять свої особисті та банківські дані на сторонніх ресурсах, які одразу стають відомі зловмисникам і можуть бути використані у шахрайських схемах.

Як не стати жертвою?

Довіряйте лише офіційним джерелам – усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України за посиланням www.pfu.gov.ua та його офіційних сторінках у соціальних мережах.

– усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України за посиланням www.pfu.gov.ua та його офіційних сторінках у соціальних мережах. Перевіряйте посилання – офіційні сайти державних установ завжди мають домен gov.ua .

– офіційні сайти державних установ завжди мають домен . Не переходьте за підозрілими посиланнями – навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані.

– навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані. Не розголошуйте свої персональні дані – Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах.

– Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах. Попередьте рідних та близьких – шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.

Якщо ви стали жертвою шахрайства - негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» - це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Андрієм Пархоменком, було зазначено та наголошено на тому, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо долучитись до соціального проєкту "БРАМА"

https://chatovi.online/