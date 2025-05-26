Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:28 26.05.2025

Кіберзлочинці атакують пенсіонерів: як розпізнати шахрайську схему?

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Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Андрієм Пархоменком було повідомлено та наголошено на тому, що зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити «офіційну анкету» на підконтрольних сайтах.

 

Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення є фейковими! Вони не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення громадян в оману.

 

Як працює шахрайська схема?

Зловмисники публікують оголошення з гучними заголовками та посиланням на підроблений сайт, стилізований під офіційний ресурс. Аферисти закликають пенсіонерів терміново заповнити анкету, використовуючи методи соціальної інженерії. У результаті громадяни, не підозрюючи обману, вводять свої особисті та банківські дані на сторонніх ресурсах, які одразу стають відомі зловмисникам і можуть бути використані у шахрайських схемах.

Як не стати жертвою?

  • Довіряйте лише офіційним джерелам – усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України за посиланням www.pfu.gov.ua та його офіційних сторінках у соціальних мережах.
  • Перевіряйте посилання – офіційні сайти державних установ завжди мають домен gov.ua.
  • Не переходьте за підозрілими посиланнями – навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані.
  • Не розголошуйте свої персональні дані – Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах.
  • Попередьте рідних та близьких – шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.

Якщо ви стали жертвою шахрайства - негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» - це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту. 

                                

Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Андрієм Пархоменком, було зазначено та наголошено на тому, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту. 

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали,  у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент. 

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи. 

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту. 

Запрошуємо  долучитись до соціального проєкту "БРАМА"

https://chatovi.online/

 

 

 

Теги: #кіберзлочинність #пенсіонери

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