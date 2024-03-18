Генпрокурор: Зафіксовано понад 800 спроб кібератак РФ на державні установи й сервіси України

Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив з представниками правоохоронних структур США, які прибули до Києва, стратегію розслідувань кіберзлочинів РФ, скоєних проти України й країн-партнерів, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін у Києві зустрівся з колегами з Міністерства юстиції США Натаном Бруксом і Тімом Ранком, а також із радником з правових питань Посольства США в Україні Джаредом Кімболом та аташе ФБР із правових питань Крісом Гейгером. Обговорили стратегії розслідування російських кіберзлочинів, скоєних проти України та країн-партнерів", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначено в повідомленні з посиланням на дані генпрокурора, "масштаби кібероперацій росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них - об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом ворога". За словами Костіна, РФ також проводить інформаційні операції для дестабілізації українського суспільства та атакує телекомунікаційні системи, щоб позбавити громадян доступу до мобільного зв'язку та інтернету.

Костін наголосив, що ефективне та всебічне розслідування цих злочинів передбачає впровадження передових методів і практик, щоб притягнути винних до відповідальності. Він додав, що досвід і підтримка американських колег у цих питаннях були б дуже цінними. "Ми рішуче налаштовані й надалі посилювати роботу в цих сферах і впроваджувати інноваційні методи розслідування, щоб зробити кіберпростір безпечнішим та ефективно протидіяти будь-яким новим загрозам", - наголосив генпрокурор.

Крім цього, обговорили посилення співпраці у сфері захисту інтелектуальної власності та боротьби з організованою злочинністю в кіберпросторі.