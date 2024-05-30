Правоохоронці України взяли участь у великій міжнародній спецоперації з боротьби з російськими кіберзлочинними організаціями

Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці взяли участь у великій міжнародній спецоперації з припинення діяльності російських кіберзлочинних організацій і заблокували низку хакерських сервісів, які допомагали атакувати міжнародні компанії та приватних осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Офісом генпрокурора спільно з компетентними органами США, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Данії і Німеччини, а також колегами з ГСУ НП України та Кібердепартаменту СБУ припинено функціонування хакерських сервісів в рамках міжнародної спецоперації EndGame", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Повідомляється, що правоохоронні органи України спільно з міжнародними партнерами "заблокували інфраструктуру злочинних сервісів, які перебували в арсеналі російських кіберзлочинних організацій та допомогли їм атакувати міжнародні компанії, в тому числі медустанови, а також "отримати дохід" на понад десятки мільйонів доларів США".

"Мова йде про шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло хакерським угрупованням отримувати доступ та атакувати комп’ютерні мережі за допомогою вірусів-вимагачів, викрадати дані та шифрувати їх. У подальшому жертв шантажували оприлюдненням цих даних, у разі несплати викупу", - наведено подробиці діяльності кіберзлочинців у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється також, що під час операції проведено низку обшуків за місцями проживання розробників, адміністраторів та організаторів функціонування хакерських сервісів. Підтверджено причетність і роль кожного фігуранта, виявлено та заблоковано серверне обладнання, зокрема резервне, отримано доступ до адміністративної панелі ботнету, вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку використовували у протиправній діяльності.

"Загалом в рамках спецоперації EndGame видалено та арештовано 91 сервер і заблоковано понад 1000 доменів, пов’язаних із злочинною діяльністю. Дані, зібрані під час розслідування, будуть використані для виявлення організаторів та ключових учасників цих хакерських груп", - зазначено в повідомленні.