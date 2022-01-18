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10:59 18.01.2022

Міноборони Білорусі анонсує прибуття до країни нових підрозділів російської армії на навчання

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Міноборони Білорусі анонсує прибуття до країни нових підрозділів російської армії на навчання

Очікується прибуття нових підрозділів Збройних сил Росії до Білорусі на навчання, повідомили у Міноборони Білорусі у вівторок.

"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні військового відомства республіки.

"Зважаючи на той факт, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу", - повідомили у Міноборони Білорусі.

Відомство оприлюднило кадри прибуття до Білорусі залізничного ешелону із російською військовою технікою.

"На цьому етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і вирушити в район виконання завдань", - йдеться у повідомленні білоруського міністерства.

Навчання "Союзна рішучість-2022" відбудуться з 10 до 20 лютого, до 9 лютого буде проведено передислокацію військ та створення угруповань, повідомили білоруські військові у вівторок.

Теги: #рф #навчання #білорусь
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