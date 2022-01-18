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08:20 18.01.2022

В Україні за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 5 761 людина, 188 померло

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В Україні за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 5 761 людина, 188 померло

 В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 8 558 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 5 761 особа, 188 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 17 січня в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304); 80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 125 осіб; летальних випадків – 188; одужало – 5 761 особа", – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 17 січня, за добу виявили 5 072 нові випадки захворювання на СOVID-19, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання на СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання на СOVID-19, 12 січня за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання на СOVID-19, 11 січня за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 768 088 осіб; одужало – 3 561 923 особи; летальних випадків - 98 549.

Наголошується, що понад 15 млн українців отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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