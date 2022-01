18 січня: Яке сьогодні свято

18 січня православна церква відзначає день Навечір'я Богоявлення Господнього або Хрещенський святвечір. У католиків День святої Маргарити, у язичників свято Індри, у Перу святкують заснування Ліми. Ще сьогодні День святкового очікування, День запалення маяка, День технічного обслуговування та День кавового гурмана. У США – День штату Мічиган, День друкарської фарби і День качки по-пекінські.

Хрещенський Святвечір

18 січня не випадково називають Хрещенським святвечором, Голодним вечором або Голодною кутею. Завтра православні відзначають Хрещення Господнє, а Водохреща – це вечір напередодні великого церковного свята. У цей час проводять обряди, пов'язані з освяченням води.

Голодна кутя або Голодний вечір називаються так тому, що в цей період припиняються рясні застілля та веселощі. Люди готуються до посту, варять сочиво без олії та сиру.

Хрещенський вечір – день суворого посту і покаяння, який готує вірян до великого свята, що відрізняється пишністю та урочистістю.

Напередодні Хрещення дотримувалися суворого посту. Обов'язковими були кутя, вівсяний кисіль і млинці. На Хрещення млинці ставили в хлів, щоб домовика задобрити та забезпечити благополуччя для домашньої худоби. За вечірньою трапезою їли сочиво.

Згідно з повір'ям, сніг, зібраний увечері напередодні Хрещення, допомагає зцілювати хвороби. Люди вмивалися снігом, а талу воду довго зберігали, використовуючи для господарських потреб і вмивання.

Чистий сніг додавали в їжу домашній худобі, щоб вона була здоровою, збирали для лазні: "Снігова лазня краси додасть". Вірили, якщо зібраний у Хрещенський святвечір сніг кинути в колодязь, вода в ньому протягом усього року не зіпсується і не пересохне. Ще набирали сніг у банки для вибілювання полотен.

Пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Никомидійського та мученика Феони

У Православній церкві 18 січня згадують про Феопемпта та Феона, які постраждали під час гоніння на християн за імператорів Діоклетіана та Максиміана.

Традиції:

Сьогодні не можна прибирати в будинку, прати білизну, лаятись і ображатись на когось. Вода, зібрана на Хрещення, має сильну енергетику. Змішувати хрещенську воду із звичайною не рекомендується, інакше вона втратить свої лікувальні властивості. Під час збору води заборонено лаятись і думати про щось погане.

Вважається, що водохресна вода може простояти багато років і не зіпсуватись. Але якщо в будинку постійно відбуваються сварки і скандали, то вона стане непридатною вже за місяць.

Напередодні свята і на Хрещення не можна брати або позичати. Інакше весь рік людина бідуватиме.

У цей день:

654 – Переяславська Рада ухвалила рішення про повне приєднання України до Росії;

1901 - У Берліні відкрилося перше кабаре;

1926 – Відбулася прем'єра фільму Сергія Ейзенштейна "Броненосець Потьомкін", який входить до десятка кращих фільмів усіх часів і народів;

1934 – Англійську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим вже через 15 хвилин після скоєння злочину виявився злодій, який викрав у Брайтоні три пальта;

1964 - Американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку куріння для здоров'я;

1964 – "Бітлз" уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею I want to hold your hand, яка посіла 45 місце. За два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.

1991 - Бундестаг учетверте вибрав федеральним канцлером лідера партії ХДС Гельмута Коля. Сформований ним новий уряд об'єднаної Німеччини цього дня прийняв присягу; вперше серед міністрів було чотири жінки.

2012 - Вікіпедія на одну добу закрила доступ до свого англомовного сайту на знак протесту проти обговорюваного в США законопроекту про боротьбу з інтернет-піратством.

Іменини: Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Тетяна