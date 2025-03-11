11 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1112 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1112 RUSSIAN AGRESSION

11 березня в Україні відзначають Всесвітній день сантехніка, Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно, День інструментів.

Православна церква вшановує пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського.

Всесвітній день сантехніка

Це міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків, що проводиться 11 березня кожного року.

Свято позначене червоним у календарі водопровідників, монтажників, проєктувальників опалювальних, каналізаційних систем та систем водопостачання. Мета свята – визнати важливу роль професії сантехніка у суспільному житті та у підтриманні здоров’я й добробуту людства.

Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно

Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно, що відзначається щороку 11 березня, є важливою подією, присвяченою сприянню взаєморозумінню, миру та діалогу між культурами через багаті та різноманітні грані мусульманської культури.

Пандемія COVID-19

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію COVID-19.

День інструментів

День інструментів відзначається кожного року 11 березня.

День вшанування робочих інструментів, започаткований у Сполучених Штатах. Традиційно американці навідуються у свої гаражі, майстерні, сараї, комори та горища задля вшанування ручних приладів. Господарі зазвичай приводять інструменти до ладу: чистять, змащують, замінюють старі деталі. Також заведено оновлювати набір інструментів – йти до магазину та обирати нові прилади.

Цього дня народилися:

250 років від дня народження Василя Григоровича Анастасевича (1775−1845), українського бібліографа, книгознавця, письменника, перекладача, видавця, громадського діяча;

180 років від дня народження Василя Петровича Єрмакова (1845−1922), українського вченого, математика, педагога, одного з організаторів Київського фізико-математичного товариства;

130 років від дня народження Василя Степановича Чучупака (1895–1920), українського військового та громадського діяча часів Української революції, Головного отамана Холодноярської Республіки, брата Петра Чучупака;

120 років від дня народження Василя Семеновича Ващенка (1905−1993), українського мовознавця, основоположника досліджень у галузях української діалектології, лексикографії, лексикології, лінгвостилістики, історії мови;

120 років від дня народження Василя Гнатовича Лапокниша (1905−1974), українського кінорежисера.

Ще цього дня:

1669 - На Сицилії розпочалося найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців;

1811 - Серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць;

1878 - Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством;

1938 - У ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про "аншлюс" обох держав;

1941 - Закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі;

1990 - До влади в Чилі прийшов демократичний уряд; Августо Піночет пішов з поста президента;

1997 - Україна і Молдова проголосили створення митного союзу;

2010 - В Австралії повністю скасована смертна кара;

2011 - Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричинив радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1;

2020 - ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Церковне свято:

День пам’яті святителя Софронія Єрусалимського.

Він народився в Дамаску (тодішня Візантійська імперія) 560 року. Тривалий час Софроній відвідував різні монастирі, знайомився з пустельниками. Почав дружити з Іваном Мосхом, який став його побратимом. Разом із ним вирушив до Малої Азії. 580 року постригся в ченці, а 634 року став Єгипетським єпископом. Відразу скликав на Синод інших єпископів та засудив монофілітів. Помер у Олександрії 638 року.

Іменини: Василь, Георгій, Іван, Юхим.