Інтерфакс-Україна

Події

02:24 18.03.2025

Трамп: багато елементів угоди про мир в Україні вже узгоджені

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Президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів остаточної угоди про мир в Україні узгоджені, але ще багато потрібно зробити, і це стане предметом його розмови з Володимиром Путіним.

"Завтра зранку я говоритиму з президентом Путіним щодо війни в Україні. Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося", - написав він у Truth.

Трамп підкреслив, що на війні продовжують гинути тисячі солдатів з обох сторін. "Це має закінчитися зараз. Я дуже чекаю дзвінка з президентом Путіним",- заявив президент США.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114180129350673750

Теги: #угода #мир #трамп #сша

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