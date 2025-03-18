Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Російські війська в понеділок обстрілювали 11 громад Сумської області, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чернеччинська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Хотінська: з території РФ, здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), артобстріл (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (1 вибух).

Білопільська: відбулося скидання з ворожих БпЛА вибухових пристроїв ( вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська: 5 мін скинули росіяни на її територію. Також зафіксовано скидання вибухових пристроїв (2 вибухи), удари FPV-дронами (9 вибухів). Відбулося влучання в зупинку громадського транспорту.

Юнаківська: з ворожого літака випущено КАБи (2 вибухи). Також була атака FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (6 мін), артобстріли (37 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Краснопільська: росіяни атакували FPV-дронами (11 вибухів), з мінометів (11 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (23 вибухів).

Миропільська: зафіксовано авіаудари КАБ (4 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Шалигинська: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).

Есманьська: з ворожих БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (1 вибух), атаку FPV-дрона (1 вибух).

Миколаївська: з території РФ завдано удару FPV-дронами (2 вибухи).

Середино-Будська: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Чернеччинська: відбулася атака ворожого БпЛА (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34369