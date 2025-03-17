На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 330 окупантів – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили 330 осіб на покровському напрямку в понеділок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:30.

Так, на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 330 окупантів, з яких 175 – безповоротно.

Крім того, українські військові знищили бойову машину піхоти, гармату, два міномети, шість квадрокоптерів "Mavic", портативну станцію радіоелектронної боротьби, два пункти управління БпЛА та вісім одиниць автомобільної техніки.

У генштабі зазначається, що ворог на покровському напрямку від початку доби 43 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

Українські захисники відбили 36 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіація загарбників завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому та Надіївці.

Також активно було на торецькому напрямку, де відбулося 23 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Наразі триває шість боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GQeam4KGp9FWxHpBoJrx6hNZCEL4t6s4UaoFqrDrfuHsRpLSGZCNXAE76rFCmP6nl