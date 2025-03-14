14 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1115 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1115 RUSSIAN AGRESSION

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця.

Ще сьогодні Міжнародний день річок, Всесвітній день сну, Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день математики, Свято вчених або День генія.

Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Бенедикта.

Юдеї святкують Пурим.

День українського добровольця

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.01.2017 р. № 1822-VIII.

Дата святкування обрана на честь дня прибуття в Нові Петрівці для бойової підготовки перших добровольців Майдану у 2014 році.

Міжнародний (Всесвітній) день дій проти гребель (Міжнародний день річок)

Важливе екологічне свято. Започатковано в 1997 р. з ініціативи ГО "Міжнародна мережа річок" (США).

Міжнародний день числа "Пі"

14 березня кожного року світ відзначає Міжнародний день числа "Пі". Подію вигадав фізик Ларрі Шоу в 1987 році, зрозумівши, що за американською системою дата 14 березня записується як 3.14, таким чином збігаючись з початком математичної константи.

Всесвітній день сну

Всесвітній день сну відзначається щорічно в п’ятницю, що передує весняному рівноденню.

Міжнародний день математики

Щорічно 14 березня відзначається нове наукове свято – Міжнародний день математики. Подію створив Міжнародний математичний союз у листопаді 2019 року на конференції ЮНЕСКО.

Свято вчених або День генія

14 березня кожного року світ відзначає День генія(Celebrate Scientists Day, Genius Day). Відзначається в день народження Альберта Ейнштейна (народився в 1879 році). Свято є нагадуванням про важливість ставити запитання та шукати відповіді.

Цього дня народилися:

190 років від дня народження Всеволода Порфирійовича Коховського (1835−1891), українського письменника, педагога, військового діяча; за іншими даними народився 16.03.1835 р.;

190 років від дня народження Джованні Вірджініо Скіапареллі (1835−1910), італійського астронома;

120 років від дня народження Реймона Клода Фердінанда Арона (1905−1983), французького філософа, соціолога, політолога, публіциста, наукові напрацювання якого широко використовуються також українськими дослідниками при вивченні соціальної історії ХХ ст.;

80 років від дня народження Всеволода Івановича Ткаченка (1945–2018), українського поета, перекладача, енциклопедиста, літературо- і країнознавця, дипломата.

Ще цього дня:

1900 - Закон США встановив золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;

1914 - Льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснили перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 - У Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях;

1923 - Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію;

1939 - Проголошена Перша словацька республіка; розпалася спільна держава чехів і словаків;

1939 - Угорщина розпочала війну проти Карпатської України;

1956 - Ampex представила в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 - Сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 - У Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ - прапор України;

2014 - Перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії;

2014 - У Харкові стався Бій на Римарській — перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї.

Церковне свято:

14 березня в церковному календарі — день пам’яті святого Бенедикта. Народився він у Нурсії в родині знатного римлянина. Ще в дитинстві його відправили до Рима, де хлопець навчався. Коли юнаку виповнилося 20 років, він зрозумів, що не хоче залишатися в місті. Йому набагато ближче були самотність та благочестиве життя. Тому Бенедикт пішов до невеликого поселення в горах.

За деякий час оселився у печері, де прожив три роки. За цей час багато людей приходило до нього за благословенням. А коли помер настоятель місцевого монастиря, то люди попросили Бенедикта зайняти його місце. Та святий запровадив настільки суворі правила для ченців, що вони їм зовсім не сподобалися. Тому Бенедикт знову повернувся до печери.

До святого приходили учні з різних куточків країни. Він розділив їх на 12 груп і поставив на чолі кожної настоятеля. 530 року оселився на горі Кассіно, де незабаром заснував свій монастир. Згодом сформував відомий орден бенедектинців. Помер 547 року в Кассіно.

Пурим

Пурим - це свято порятунку євреїв від рук ворогів за часів перського царя Ахашвероша (Артаксеркса), свято позбавлення від лиходія Амана, який замислив знищити весь єврейський народ. Починається з вечора четверга, 13 березня і закінчується вночі п'ятниці, 14 березня. Працювати в цей день небажано.

Це свято, сповнене яскравих традицій, карнавалів і щирої радості, має глибоке історичне коріння та важливе значення для єврейської громади в Україні та в усьому світі.

Іменини: Михайло, Ростислав.