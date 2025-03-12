12 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1113 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1113 RUSSIAN AGRESSION

12 березня відзначають Всесвітній день проти кіберцензури, День сертифікованого дієтолога-нутриціолога, День дій кліматичного коучингу, Всесвітній день боротьби з глаукомою.

У Китаї – День висаджування дерев, у США - День висаджування квітів.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного сповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія.

Всесвітній день проти кіберцензури

12 березня відзначається пам'ятна дата - Всесвітній день проти кіберцензури, заснована зусиллями низки міжнародних громадських організацій.

Активісти руху розглядають тотальний контроль за користувачами мереж, вебсайтами і блогами правозахисників як відкритий тиск на правове суспільство та існуючі свободи. Проте проблемою залишається та межа, яка робить питання вільного поширення інформації суперечливими, особливо, коли це стосується безпеки людей.

День висаджування дерев у Китаї

Витоки Дня висаджування дерев - з американського міста Небраска. Офіційно День був встановлений 1872 року видатним політиком і Міністром сільського господарства США Стерлінгом Мортоном (1832-1902). Нині цей посадковий день відзначається в деяких країнах світу в різні сезони.

У Китайській республіці 1914 року засновник сільськогосподарського коледжу при Нанкінському університеті запропонував Міністерству сільського та лісового господарства перейняти у США практику Дня висаджування дерев. Але проводити його стали тільки з 1927 року.

Статус офіційного свято отримало 1981 року - Китай ухвалив Резолюцію щодо проведення загальнонаціональної добровільної кампанії з посадки дерев, якою і було засновано День висаджування дерев.

У резолюції також ішлося про те, що кожен дієздатний громадянин у віці від 11 до 60 років має посадити і виростити від трьох до п'яти дерев на рік. Якщо посадити дерево з якихось причин не вдається, то необхідно виконати роботи еквівалентного обсягу - сіяння, культивація, прополювання, обрізка дерев тощо.

День висаджування квітів

Національний День висаджування квітів, що відзначається 12 березня у США, присвячений початку весняного сезону для квітників та садівників. Захоплення квітами є популярним способом проведення дозвілля в американців – і молоді, і старші люди з радістю діляться секретами квітництва один з одним.

День дій кліматичного коучингу

День дій кліматичного коучингу - це щорічна глобальна ініціатива, започаткована в березні 2020 року виданням Coaching at Work, яка має на меті сприяти обізнаності та дії щодо змін клімату через коучинг.

День Сонця-Землі

День Сонця-Землі – це глобальна подія, яка висвітлює складний взаємозв’язок між Сонцем і Землею, зазначає його значення в нашому повсякденному житті і в ширшому всесвіті. Це свято, що має коріння в наукових дослідженнях і освіті, об’єднує ідеї NASA, Європейського космічного агентства і різних освітніх ресурсів, щоб висвітлити динамічну взаємодію між нашою планетою і її світилом.

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога відзначається у другу середу березня. Цей день присвячений визнанню роботи та внеску сертифікованих дієтологів-нутриціологів у сприяння здоровому харчуванню та покращенню здоров’я окремих людей і спільнот.

Всесвітній день боротьби з глаукомою

12 березня кожного року відзначаємо Всесвітній день боротьби з глаукомою, який відзначається з 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми.

Цього дня народилися:

340 років від дня народження Джорджа Барклі (Берклі) (1685−1753), ірландського філософа, ідеаліста, єпископа;

190 років від дня народження Саймона Ньюкома (1835−1909), американського астронома, математика, економіста;

100 років від дня народження Романа Володимировича Кучера (1925−1991), українського фізико-хіміка;

100 років від дня народження Ґаррі Макса Гаррісона (1925−2012), американського та ірландського письменника-фантаста, редактора, художника-ілюстратора;

100 років від дня народження Михайла Михайловича Сапатюка (1925–2000), українського художника.

Ще цього дня:

1913 - Канберра стала столицею Австралії;

1917 - У Петербурзі відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами;

1930 - Магатма Ґанді з прихильниками виступили в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;

1947 - Президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму; Туреччина та Греція отримували термінову допомогу;

1968 - Маврикій здобув незалежність;

1989 - Тім Бернерс-Лі запропонував глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою;

1994 - Перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі;

1999 - Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО;

2000 - Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством;

2003 - ВООЗ випустила глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Церковне свято:

Теофан Сповідник - візантійський чернець, літописець, якого православна церква шанує в лику преподобного. Біографія Теофана відома з житія, написаного патріархом Мефодієм у 9 столітті, а також з його власного твору "Хронографія". Преподобному приписується дар чудотворення - зцілення хвороб і вигнання бісів.

Цього дня зранку виходили на вулицю зустрічати весну. Вважалося, що до Теофана повністю сходить сніговий покрив і відтаює ґрунт.

Іменини: Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій.